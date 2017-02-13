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13 фев 2017

Toyota в январе продажи Toyota в РФ просели более чем на треть

Toyota в январе продажи Toyota в РФ просели более чем на треть
Автор фото: фликр.ком

Японская компания Toyota в январе текущего года продемонстрировала негативную динамику продаж на российском авторынке, сообщается в ежемесячном отчете Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По данным аналитиков Комитета, по итогам прошлого месяца японский автопроизводитель сумел реализовать на территории нашей страны 3 831 новый автомобиль. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился более чем на треть (-36,8%). За отчетный период доля Toyota на российском авторынке также уменьшилась на 2,5 процентных пункта и составила 4,9%.

Однако, такой показатель сумел обеспечить компании присутствие в ТОП-10 самых популярных брендов – в январе японский автопроизводитель стал 7-ым по количеству реализованных автомобилей.

Бестселлером компании на российском рынке в январе этого года стал седан бизнес-класса Camry, который в общем рейтинге занял 15-ое место. За месяц официальные дилеры компании передали в руки своих российских клиентов 1 327 экземпляров этой модели, тем самым улучшив свой прошлогодний результат на 15,8%.

Второе место во внутреннем рейтинге компании (19-ое место в общем зачете) занимает представитель популярного SUV-сегмента – кроссовер RAV4. В количественном выражении, по итогам января объем реализации этой модели был зафиксирован на уровне 1 150 экземпляров, падение в годовом отношении составила 59,2%.

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При написании новости использовалась информация:
АЕБ, АвтоБизнесРевю, Автостат

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