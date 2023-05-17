Toyota возродит модель Celica

Европейские СМИ "зацепились" за высказывание главы компании, где тот выразил желание видеть "Селику" в модельном ряду Toyota

Пресс-служба марки дала объяснение, которое получилось размытым и уклончивым. «Новый президент намерен продолжить выпуск спортивной линейки GR (аббревиатура, добавляемая ко всем спортивным автомобилям Toyota с 2019 года, образована от имени автоспортивного отделения компании Toyota Gazoo Racing)». То есть слова не подтвердили, но и не опровергли.

Стоит напомнить, что производство классической Celica завершилось в 2006 году. За несколько поколений машина превратилась в настоящую икону стиля наравне с Corolla или Supra. Причиной прекращения выпуска доступного купе от Toyota стало сокращение спроса на машины такого типа на фоне стремительного роста популярности кроссоверов.