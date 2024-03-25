Toyota запатентовала “квадратный” кросс-вэн

Концептуальный электрический кросс-вэн X-Van Gear, представленный в прошлом году на автосалоне в Японии, все же получит серийное воплощение. Об этом говорят зарегистрированные патентные изображения новой модели

Концепт был разработан дочерней компанией Toyota Auto Body и фактически представляет собой среднеразмерный кроссовер с “квадратным” дизайном кузова, напоминающий минивен. Модель позиционируется, как автомобиль повышенной проходимости, предназначенный для путешествий для всей семьи. Автомобиль также отличается отсутствием средних стоек и раздвижными в разные стороны передними и задними дверями. Судя по изображениям, серийная версия X-Van Gear внешне не будет отличаться от прототипа. Габариты составят: 4695/1820/1855 мм., при колесной базе в 2965 мм.

Ожидается, что интерьер не сильно поменяется по сравнению с концептом. Передняя панель выполнена в виде столешницы, на которой расположились экраны мультимедийной системы и “приборки”. Кресло переднего пассажира может поворачиваться на 180 градусов, а дополнительные стол можно сделать из сидений заднего ряда.