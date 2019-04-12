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12 апр 2019

Toyota запатентовала очень странное купе

Toyota запатентовала очень странное купе
Автор фото: фирма-производитель

В японском патентном ведомстве появились изображения неизвестного купе. Их зарегистрировала компания Toyota. Возможно, автомобиль является воплощением идей по возрождению легендарной модели MR2

Да, слухи о возрождении Toyota MR2 ходят уже давно. Предполагается, что автомобиль получит среднемоторную компоновку. К слову, пропорции  изображенной машины, а именно компактная передняя часть и широкие задние крылья, косвенно говорят о том, что запатентованный автомобиль также будет среднемоторным. Правда, представители издания Carscoops, которые первыми опубликовали снимки,  сомневаются в том, что запатентованный автомобиль является реинкарнацией модели MR2 и заявляют, что дизайн не слишком подходит спортивному автомобилю.

В то же время, есть мнение, что Toyota готовится представить какой-то электромобиль. Как раз в эту концепцию каплевидный дизайн запатентованного автомобиля вписывается идеально.  Еще одной интересной особенностью является то, что машина, благодаря обычным дверным ручкам и большим зеркалам заднего вида, выглядит не как футуристичный концепт-кар, а как готовый к производству продукт.

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При написании новости использовалась информация:
Carscoops

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