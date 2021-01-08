Toyota запретили рекламировать свои автомобили в Австралии

Интересный курьез случился с японским автомобильным концерном в Австралии. Там Toyota запретили рекламировать свою новинку – дескать, она стращает людей и вынуждает их встать на порочный путь.

Да, читатели Motorpage, все так, как вы прочитали. Но в чем же загвоздка? Если посмотреть ролик (речь идет про Yaris GR), то там ничего критичного нет. Сюжет таков - братья спешат на праздник к родителям. Они что-то забыли и просят своего младшего брата эту потерю привести, тот тоже садится в свой «Ярис» резко срывается с места и мчит на помощь.

Властям Австралии не понравилось именно вот это – «резко сорвался с места». Оказалось, что реклама пропагандирует опасное вождение! Заодно Toyota обвинили в том, что ролик может провоцировать молодых людей на опасные трюки и превышение скорости. Справедливости ради стоит сказать, что японцы попытались оправдаться, и обратились в соответствующие регулирующие органы, но те заявили, что пропаганда опасного вождения все же имеет место быть.