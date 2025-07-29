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29 июл 2025

У Toyota возникли серьезные проблемы с разработкой GR Yaris M

У Toyota возникли серьезные проблемы с разработкой GR Yaris M
Автор фото: фирма-производитель

Toyota столкнулась с неожиданными трудностями в разработке своего экспериментального спорткара GR Yaris M, который ранее рассматривался как потенциальная техническая база для возрождения культового MR2

По официальной информации от Toyota, инженеры компании столкнулись с серьезными трудностями, характерными для автомобилей с среднемоторной компоновкой. В частности, речь идет о настройке тормозной системы и рулевого управления. По этой причине, трековый дебют модели пока откладывается на неопределенный срок.

Напомним, что концепт GR Yaris M изначально рассматривался как технический полигон для будущих серийных моделей, включая новую MR2. Соответственно, любые задержки могут повлиять на сроки и даже судьбу спорткара.

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