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7 май 2019

В гараже нового императора Японии появится уникальная Toyota

В гараже нового императора Японии появится уникальная Toyota
Автор фото: фирма-производитель

Автомобили Toyota Century уже много лет состоят на службе у императорского двора. Недавно стало известно, что для нового императора Нарухито будет изготовлена уникальная Century-кабриолет

Императорский кабриолет построят на базе седана Toyota Century третьего поколения.  Сама модель дебютировала в 2017 году и оснащена гибридной силовой установкой от Lexus LS 600h с атмосферным двигателем V8 объемом пять литров и отдачей  в 431 лошадиную силу. В стандартное оснащение входят: массаж и электропривод кресел, столики, панель управления другими сиденьями, климатической установкой и аудиосистемой с 20 динамиками, а также развлекательный комплекс с большим экраном.

Что касается императорских автомобилей, то в 2006 году компания построила четыре автомобиля специальной версии Century Royal. Все машины получили пороги из гранита, обивку потолка из рисовой бумаги и салон с отделкой шерстью. В свою очередь новый кабриолет будет  изготовлен в единственном экземпляре. Ожидается, что вживую его можно будет увидеть во время коронационного парада осенью этого года.

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