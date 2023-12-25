В Китае стартуют продажи обновленного Toyota bZ4X

Совместное предприятие GAC-Toyota запускает продажи электрического кроссовера Bozhi 4X, который является обновленной версией модели bZ4X. Ценовой диапазон в Китае начинается от 179 800 до 238 800 юаней (2 312 000 - 3 071 000 рублей)

Как и bZ4X, Bozhi 4X сконструирован на платформе e-TNGA (Toyota New Global Architecture). Переднеприводная версия оснащается одним электромотором мощностью 204 л.с. (150 кВт) и 266 Нм крутящего момента. Полноприводная получила два электромотора каждый мощностью 109 л.с. (80 кВт) и 168 Нм. Максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке в 160 км/ч. Разгон до 100 км/ч у одномоторной версии - 3,8 с., а у двухмоторной - 3,4 с.

Самое главное обновление касается аккумулятора. Теперь автомобиль комплектуется батареей емкостью 66,7 кВт*ч, которая может зарядиться с 30% до 80% за 30 минут. Запас хода у переднеприводного кроссовера - 615 км, а у заднеприводного - 560 км.

Других серьезных изменений нет. Габариты автомобиля - 4690/1860/1650 мм., при колесной базе в 2850 мм. В салоне устанавливается 7-дюймовая цифровая приборная панель и 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы. Базовая версия получила 8 подушек безопасности, систему помощи водителя T-PILOT второго уровня, поддержку Apple Carplay, Huawei HiCar и Baidu Carlife а также двухзонным климат-контроль. Самая дорогая комплектация дополнительно оборудована камерой распознавания лиц, подогревом рулевого колеса, беспроводной зарядкой для смартфона, вентиляцией передний сидений и аудиосистемой JBL с 9 динамиками.

