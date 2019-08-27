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27 авг 2019

В России начинает работу собственная лизинговая компания Тойота

В России начинает работу собственная лизинговая компания Тойота

ООО «Тойота Лизинг» предоставит услуги финансового лизинга автомобилей Toyota и Lexus для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Компания будет осуществлять деятельность под брендами Toyota Leasing и Lexus Leasing.

Сообщается, что ООО «Тойота Лизинг» реализуется в рамках общей финансовой платформы Тойота в России и является первым шагом компании к созданию сервисов транспортной мобильности – новых форм использования автомобиля в условиях современного города. Если говорить о конкретике, то в продуктовой линейке ООО «Тойота Лизинг» предусмотрена программа для малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, а также программа для крупного бизнеса. 

Из преимуществ стоит отметить, что Лизинговая компания предложит корпоративным клиентам гибкие условия владения автомобилем, предусматривающие выбор подходящего размера аванса и срока лизинга, а также оперативное рассмотрение документов для проведения лизинговой сделки. Кроме того клиенты смогут воспользоваться комплексным предложением по приобретению автомобиля с использованием страховых продуктов, разработанных специально для ООО «Тойота Лизинг». Юридические лица и предприниматели, уже знакомые с услугами финансового лизинга, смогут оптимизировать свои расходы по новым лизинговым контрактам и выстроить прозрачную схему финансирования, доверив комплексный процесс приобретения автомобилей одному из ведущих автопроизводителей.

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