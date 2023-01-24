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24 янв 2023

В России отзывают почти пятьдесят тысяч Toyota и Lexus

В России отзывают почти пятьдесят тысяч Toyota и Lexus
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн  объявил массовый отзыв автомобилей в России — под него попали 47 007 машин марок Toyota и Lexus

Если пройтись по модельному ряду, то выяснится, что под отзыв попадают машины разных классов. Среди прочих можно отметить и седан Toyota Corolla и даже полноразмерный вэн HiACE. Причина отзыва – необходимость перепрограммирования блока экстренной связи ЭРА-Глонасс.

Эксперты выяснили, что из-за ошибки в программном обеспечении в случае ДТП система может не сработать должным образом. То есть датчики не среагируют и не пошлют автоматический вызов в экстренные службы.  Также прибор может посылать неправильный сигнал о местоположении автомобиля.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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