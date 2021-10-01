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1 окт 2021

В Toyota анонсировали появление нового кроссовера

В Toyota анонсировали появление нового кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

В Ноябре на китайском автосалоне в Гуанчжоу пройдет презентация  Toyota Frontlander, который разработан на базе Corolla Cross

Если судить по анонсирующим изображениям можно сделать вывод о том, что  Frontlander будет являться просто локализованной копией Corolla Cross. В основе модели лежит глобальная  платформа TNGA-C, которую используют для стандартной Corolla и модели C-HR.

Что касается моторной гаммы, то у Corolla Cross она состоит из 1.8-литрового атмосферника, который развивает  140 лошадиных сил. Правда, инсайдеры сообщают, что Frontlander обзаведется и гибридной силовой установкой, которая  будет основана на том же двигателе. Мощность агрегатов не сообщается.  Машину будут выпускать в Гуанчжоу, соответственно приоритетным рынком для нее станет Китай.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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