В Toyota анонсировали появление нового кроссовера

В Ноябре на китайском автосалоне в Гуанчжоу пройдет презентация Toyota Frontlander, который разработан на базе Corolla Cross

Если судить по анонсирующим изображениям можно сделать вывод о том, что Frontlander будет являться просто локализованной копией Corolla Cross. В основе модели лежит глобальная платформа TNGA-C, которую используют для стандартной Corolla и модели C-HR.

Что касается моторной гаммы, то у Corolla Cross она состоит из 1.8-литрового атмосферника, который развивает 140 лошадиных сил. Правда, инсайдеры сообщают, что Frontlander обзаведется и гибридной силовой установкой, которая будет основана на том же двигателе. Мощность агрегатов не сообщается. Машину будут выпускать в Гуанчжоу, соответственно приоритетным рынком для нее станет Китай.