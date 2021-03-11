Автомобильный портал Motorpage
11 мар 2021

В Toyota готовятся представить новый электромобиль

В Toyota готовятся представить новый электромобиль
Автор фото: фирма-производитель

Речь идет о модели X Prologue, которая станет первым электромобилем, построенным на платформе Е-TNGA.

На тизерном снимке сложно увидеть что-то конкретное.  Можно разглядеть лишь носовую часть автомобиля с интересной оптикой в виде бумерангов.  Также наблюдаются черты таких моделей вроде Prius или Mirai.  Важно отметить, что  автомобиль будет кроссовером – во всяком случае, именно его анонсировали в декабре прошлого года.

Новинка станет первым электромобилем марки. Toyota, фактически, одна из последних переходит на электрические рельсы. Хотя на протяжении двадцати лет японский концерн является мировым лидером по производству гибридных машин.

При написании новости использовалась информация:
drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Toyota будет сама выбирать покупателей для своих автомобилей

10 марта 2021

Рекламные ролики Toyota беспокоят Австралию

05 марта 2021

Премьера нового Land Cruiser откладывается

03 марта 2021

Toyota начинает поддержку своих культовых моделей

02 марта 2021

Toyota отзывает свои автомобили из-за неисправных тормозов

26 февраля 2021

Toyota начинает строить собственный город

26 февраля 2021

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A5 - audi a5 (2020) освежить и не испортить Тест драйв
10 марта 2021

Audi A5
"Ребра и лазеры Audi A5 – освежить и не испортить"
Lada Niva Travel - lada niva travel (2021) городские, тут за вами пришли
Тест драйв
08 марта 2021

Lada Niva Travel
"Городские, тут за вами пришли"
Geely Tugella - geely tugella (2020) интеллектуально полный
Тест драйв
04 марта 2021

Geely Tugella
"Интеллектуально полный"
Honda CR-V, Mazda CX-5 - сравнительный тест honda cr-v и mazda cx-5 почему honda cr-v уходит с рынка, а mazda cx-5 остается
Сравнительный тест
15 февраля 2021

Honda CR-V, Mazda CX-5
"Почему Honda CR-V уходит с рынка, а Mazda CX-5 остается"

Написано новостей:

2 7 8 4 6