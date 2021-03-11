В Toyota готовятся представить новый электромобиль

Речь идет о модели X Prologue, которая станет первым электромобилем, построенным на платформе Е-TNGA.

На тизерном снимке сложно увидеть что-то конкретное. Можно разглядеть лишь носовую часть автомобиля с интересной оптикой в виде бумерангов. Также наблюдаются черты таких моделей вроде Prius или Mirai. Важно отметить, что автомобиль будет кроссовером – во всяком случае, именно его анонсировали в декабре прошлого года.

Новинка станет первым электромобилем марки. Toyota, фактически, одна из последних переходит на электрические рельсы. Хотя на протяжении двадцати лет японский концерн является мировым лидером по производству гибридных машин.