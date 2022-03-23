В Toyota выпустили очень дорогую Supra

175 тысяч долларов – это много или мало? Судить вам, но знайте, что за такую стоимость можно купить аж два заряженных кроссовера BMW X4M, так за что Toyota просит такие немалые деньги?

Начать стоит с того, что перед нами не простая Supra, а гоночная– здесь стоит трехлитровый мотор с модернизированным ЭБУ и турбонаддувом. Мощность агрегата составляет 435 лошадиных сил. В качестве коробки передач используется 6-ступенчатая «секвенталка». Из интересных особенностей стоит отметить модернизированную тормозную систему (установлены механизмы с 6-поршневыми суппотрами от Brembo) и наличие механической блокировки заднего дифференциала.

До сотни автомобиль способен разогнаться за пять секунд, а максимальная скорость здесь принудительно ограничена электроникой на отметке в 240 километров в час. Важный нюанс, перед нами еще и машина в специальной версии GR Supra GT4 50 Edition. Её тираж ограничен всего шестью экземплярами. Все машины окрашены в красный колер Toyota Gazoo Racing Red и украшены наклейками «50 Edition»