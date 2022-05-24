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24 май 2022

Взгляните на редкую Toyota, которую не могут продать

Взгляните на редкую Toyota, которую не могут продать

В Японии любят ретро-тематику, есть даже полноценная компания Mitsuoka, которая изготавливает машины с ретро-кузовами на узах и агрегатах серийных легковушек. Впрочем,  порой и более крупные автопроизводители занимаются подобным

Перед вами Toyota Classic – крайне своеобразная машина, которую построили в количестве ста штук в честь юбилея самого первого автомобиля Toyota – модели AA, которую разработали в 1936 году. Интересно, но Classic построен на агрегатах не легкового автомобиля, а  пикапа Hilux.

Зато, глядя на кузов, даже  не скажешь, что под ним скрывается шасси пикапа. Общий силуэт с покатым капотом и багажником отсылает нас к моде тридцатых годов. Единственный диссонанс возникает лишь  с размерами машины – длина более пяти с половиной метров, а высота – больше двух метров.  Еще одно странное решение –  стандартный интерьер от Hilux.Единственный штрих старины – деревянный руль Nardi.

Казалось бы, машина редкая. Общий тираж итак был небольшим, а в достойном состоянии таких автомобилей осталось лишь пара десятков. Все это автоматически превращает ее в достойный и ценный актив. Впрочем, крупнейший аукцион Bring a Trailer показал, что интерес к машине невелик,  ставки даже близко не смогли подобраться  к заявленной отметке в сто тысяч долларов.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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