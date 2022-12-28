Завод Toyota в Санкт-Петербурге возобновит свою работу

Как известно, Toyota прекратило производство своих автомобилей в России в начале осени. Пусть компания и не заявила о своем окончательном уходе, но завод в Шушарах находится в стадии консервации – персонал весь уволен, а сборочные линии остановлены.

«Решение о дальнейшей судьбе завода Toyota "на выходе". После остановки производства завод в Санкт-Петербурге прошел процедуру консервации. И сейчас Минпромторг совместно с петербургским правительством прорабатывает возможные варианты дальнейшего развития и целевого использования производственной площадки. Скорее всего, это будет выпуск автомобилей. Насчет того, каких именно, пока решение не принято» - приводит ТАСС заявление главы Минпромторга, Дениса Мантурова.

Инсайдеры говорят, что новый собственник на данный актив уже есть. Более того Toyota не получит права на обратный выкуп предприятия.