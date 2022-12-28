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28 дек 2022

Завод Toyota в Санкт-Петербурге возобновит свою работу

Завод Toyota в Санкт-Петербурге возобновит свою работу

Как известно, Toyota прекратило производство своих автомобилей в России в начале осени. Пусть компания и не заявила о своем окончательном уходе, но завод в Шушарах находится в стадии консервации – персонал весь уволен, а сборочные линии остановлены.

«Решение о дальнейшей судьбе завода Toyota "на выходе". После остановки производства завод в Санкт-Петербурге прошел процедуру консервации. И сейчас Минпромторг совместно с петербургским правительством прорабатывает возможные варианты дальнейшего развития и целевого использования производственной площадки. Скорее всего, это будет выпуск автомобилей. Насчет того, каких именно, пока решение не принято» - приводит ТАСС заявление главы Минпромторга, Дениса Мантурова.

Инсайдеры говорят, что новый собственник на данный актив уже есть. Более того Toyota не получит права на обратный выкуп предприятия.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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