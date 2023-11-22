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22 ноя 2023

Представлен новый Toyota Yaris Cross

Представлен новый Toyota Yaris Cross
Автор фото: фирма-производитель

Японцы представили обновление одного из самых популярных автомобилей в Европе Toyota Yaris Cross. Кроссовер теперь оснащается только гибридной силовой установкой

В плане экстерьера серьезных изменений нет. Компания теперь предлагает более широкий спектр цветов окраски и вариантов дизайна колесных дисков. В салоне обновился цифровой комплекс. На передней панели устанавливается экран мультимедийной системы диагональю 10,5 дюйма. Стандартные комплектации получили “приборку” диагональю 7 или 9 дюймов, а в самом дорогом исполнении - 12,3 дюйма. Также улучшены камеры и радары, входящие в систему электронных ассистентов при вождении. Более того, теперь оснащение включает систему распознавания состояния водителя, которая в случае экстренной ситуации может сама остановить автомобиль и разблокировать двери.

Моторная гамма теперь состоит из двух вариантов гибридных силовых установок. Стандартная версия под названием Hybrid 115 комплектуется бензиновым 3-цилиндровым мотором объемом 1,5 л., а также связкой электромотора и электромеханического вариатора. Суммарная мощность - 116 л.с. и 141 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 11,2 с. Следующая версия Hybrid 130 получит тот же ДВС, но более мощный электромотор. В итоге, совокупная мощность составит 132 л.с. и 185 Нм. Динамика также чуть получше - 10,7 с. Максмальная скорость у обеих версий ограничена на отметке в 170 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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