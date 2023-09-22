В Россию привезли Toyota Yaris Cross

Один из российских дилеров выставил на продажу новый кросовер Toyota Yaris Cross, ввезенный по схеме параллельного импорта. Автомобиль оценивается от 2 970 000 рублей

Официальный дебют Yaris Cross состоялся в 2020 году. В модельном ряду компании автомобиль занимает позицию на ступень ниже C-HR. Несмотря на то, что дизайн Yaris Cross полностью оригинальный, некоторые детали экстерьера были вдохновлены кроссовером RAV4. Это в первую очередь выражается в задней части кузова. В салоне устанавливается 9-дюймовый экран мультимедийной системы. Также имеется классическая панель климат-контроля с физическими кнопками и мультифункциональное рулевое колесо. Габариты автомобиля составляют: 4180/1765/1560 мм., а колесная база - 2560 мм.

Привезенный в Россию Toyota Yaris Cross оснащается бензиновой рядной «тройкой» объемом 1,5 л. Мощность - 120 л.с. и 145 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется вариатором. Привод - передний.