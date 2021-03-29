Toyota Yaris Cross получил версию для бездорожья

Неужели маленький кроссовер, который вырос из городского хэтчбека, превратили в настоящего покорителя бездорожья?

На самом деле нет, автомобиль не претерпел никаких технических изменений. Под его капотом по-прежнему трудятся полуторалитровый атмосферный мотор на 80 лошадиных сил и электромотор на 35 лошадиных сил, который расположен на задней оси. В паре с силовой установкой трудится вариатор.

Что касается внешности, то и здесь изменений немного. Версия Adventure, именно так называют новинку, отличается от обычного Yaris Cross лишь новыми бамперами, да колесными дисками. Даже дорожный просвет здесь не стали увеличивать, хотя и стандартная величина в 170 миллиметров сравнительно высока, так, например, клиренс у самого популярного кроссовера Toyota - модели RAV4 - лишь на два сантиметра больше.