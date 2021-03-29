Автомобильный портал Motorpage
29 мар 2021

Toyota Yaris Cross получил версию для бездорожья

Toyota Yaris Cross получил версию для бездорожья
Автор фото: фирма-производитель

Неужели маленький кроссовер, который вырос из городского хэтчбека, превратили в настоящего покорителя бездорожья?

На самом деле нет, автомобиль не претерпел никаких технических изменений. Под его капотом по-прежнему трудятся полуторалитровый атмосферный мотор на 80 лошадиных сил и электромотор на 35 лошадиных сил, который расположен на задней оси. В паре с силовой установкой трудится вариатор.

Что касается внешности, то и здесь изменений немного. Версия Adventure, именно так называют новинку, отличается от обычного Yaris Cross лишь новыми бамперами, да колесными дисками. Даже дорожный просвет здесь не стали увеличивать, хотя и стандартная величина в 170 миллиметров сравнительно высока, так, например, клиренс у самого популярного кроссовера Toyota - модели RAV4 - лишь на два сантиметра больше.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Yaris Cross (2021)

Toyota Yaris Cross получил версию для бездорожья

29 марта 2021

Как изменится Toyota Camry

24 марта 2021
Subaru BRZ (2022)

Toyota задерживает выпуск нового GT86

24 марта 2021

Toyota не показала свой электрический кроссовер

19 марта 2021
Toyota Land Cruiser

Новый Toyota Land Cruiser: отсчет пошел

16 марта 2021

Глава Toyota предостерег Apple от производства машин

12 марта 2021

 Новости Toyota Yaris Cross

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Teramont - volkswagen teramont (2018) почему профессору дроздову понравится teramont Тест драйв
29 марта 2021

Volkswagen Teramont
"Почему профессору Дроздову понравится Teramont"
Peugeot Partner - peugeot partner tepee (2016) для работы больше и не надо
Тест драйв
26 марта 2021

Peugeot Partner
"Для работы больше и не надо"
Audi A6 - audi a6 45 tdi (2020) ищет продвинутого сисадмина
Тест драйв
24 марта 2021

Audi A6
"Audi A6 45 TDI ищет продвинутого сисадмина"
Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio - kia rio (2020) и volkswagen polo (2020) не сошлись во взглядах на usb
Сравнительный тест
16 марта 2021

Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio
"Kia Rio и Volkswagen Polo не сошлись во взглядах на USB"

Написано новостей:

2 7 9 6 2