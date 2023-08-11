В Россию приедет Volkswagen Lavida

Ряд российских дилеров в ближайшее время привезет новые седаны Volkswagen Lavida из Китая по схеме параллельного импорта

Напомним, что немецкая компания Volkswagen покинула российский рынок в прошлом году, но модель Lavida - это что-то новое для российского покупателя. Фактически данный автомобиль является аналогом знакомого нам седана Jetta, но переработанным для Китая. Сборка Lavida осуществляется на совместном предприятии FAW и Volkswagen.

Под капотом - бензиновый турбомотор объемом 1,4 л. Мощность - 150 л.с. Крутящий момент - 250 Нм. Данный мотор работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод - передний. В Китае также предложен вариант с 1,5-литровым атмосферным мотором. Мощность - 113 л.с. и 145 Нм. В данном случае трансмиссия - 5-ступенчатая «механика» или 6-ступенчатый «автомат».