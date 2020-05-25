Автомобили бюджетного бренда Jetta могут прийти в Россию

В феврале 2019 года Volkswagen запустил новый бюджетный автомобильный бренд — Jetta, пока модели его продаются только в Китае. Первенцами стали кроссоверы VS5 и VS7, а также седан VA3. Эти машины были благосклонно приняты в КНР, и теперь концерн рассматривает возможность выхода бренда на другие рынки, в том числе в Россию

В интервью Automotive News Europe президент Jetta Харальд Мюллер сказал, что бренд завоевал около 1% доли рынка новых автомобилей, что является отличным показателем для новой марки. «Успешный старт, конечно, также вызвал интерес со стороны других рынков в мире Volkswagen», — сказал Мюллер.

Фактически, Jetta не имеют технических отличий от соплатформенных моделей Volkswagen или Skoda. В то же время они стоят несколько дешевле. Volkswagen много лет раздумывал над тем, как создать бюджетный бренд. Вероятно, компания вдохновлялась примером Renault и ее Dacia. Однако вместо покупки уже существующей марки, коих у Volkswagen Group и без того хватает, концерн решил создать искусственный бренд, названный в честь популярной модели.

Пока топ-менеджер не представил детализированного плана по выводу Jetta за пределы Китая. Вероятно, наиболее приоритетными рынками станут Россия и страны Азии, в том числе Филиппины, Индонезия и Таиланд.