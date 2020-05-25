Автомобильный портал Motorpage
25 май 2020

Автомобили бюджетного бренда Jetta могут прийти в Россию

Автомобили бюджетного бренда Jetta могут прийти в Россию
Автор фото: фирма-производитель

В феврале 2019 года Volkswagen запустил новый бюджетный автомобильный бренд — Jetta, пока модели его продаются только в Китае. Первенцами стали кроссоверы VS5 и VS7, а также седан VA3. Эти машины были благосклонно приняты в КНР, и теперь концерн рассматривает возможность выхода бренда на другие рынки, в том числе в Россию

В интервью Automotive News Europe президент Jetta Харальд Мюллер сказал, что бренд завоевал около 1% доли рынка новых автомобилей, что является отличным показателем для новой марки. «Успешный старт, конечно, также вызвал интерес со стороны других рынков в мире Volkswagen», — сказал Мюллер.

Фактически, Jetta не имеют технических отличий от соплатформенных моделей Volkswagen или Skoda. В то же время они стоят несколько дешевле. Volkswagen много лет раздумывал над тем, как создать бюджетный бренд. Вероятно, компания вдохновлялась примером Renault и ее Dacia. Однако вместо покупки уже существующей марки, коих у Volkswagen Group и без того хватает, концерн решил создать искусственный бренд, названный в честь популярной модели.

Пока топ-менеджер не представил детализированного плана по выводу Jetta за пределы Китая. Вероятно, наиболее приоритетными рынками станут Россия и страны Азии, в том числе Филиппины, Индонезия и Таиланд.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen выведет на российский рынок еще три модели

22 мая 2020

VW обвинили в создании оскорбительной рекламы.

22 мая 2020
Volkswagen Touareg 2019

Volkswagen отзовет новые Touareg в России из-за протечки масла

21 мая 2020
Volkswagen Polo 2020

Стартовали продажи нового Volkswagen Polo

19 мая 2020

В Volkswagen заявили, что Нюрбургринг – шлак

06 мая 2020
Volkswagen Golf R 400 Concept 2014

Volkswagen готовит гибридный 410-сильный Golf R+

30 апреля 2020

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar XE - jaguar xe p250 2020 что сказали бы про него сыщики прошлого Тест драйв
25 мая 2020

Jaguar XE
"Что сказали бы сыщики прошлого про Jaguar XE P250 AWD R-Dynamic SE"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 2019 тигр вышел на охоту
Тест драйв
21 мая 2020

Chery Tiggo 8
"Chery Tiggo 8: тигр вышел на охоту"
Geely Coolray - geely coolray 2020 и шлем мотоциклиста, а также дайвинг и огни ночного города
Тест драйв
18 мая 2020

Geely Coolray
"Geely Coolray и шлем мотоциклиста, а также дайвинг и огни ночного города"
Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover - новейший mercedes-benz gls 2020 и умудренный опытом range rover 2018 в шоке от собственной крутости
Сравнительный тест
15 мая 2020

Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover
"Новейший Mercedes-Benz GLS и умудренный опытом Range Rover в шоке от собственной крутости"

Написано новостей:

2 5 8 8 9