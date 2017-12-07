В США завершили первое уголовное дело по Дизельгейту. Единственным, кого американским властям удалось арестовать стал Оливер Шмидт, глава центра о инжинирингу и экологии в Мичигане. Еще шесть менеджеров успели покинуть США, Германия не будет выдавать их американским властям, но и правовую защиту обеспечивать не собирается.

Оливера Шмидта (на фото) арестовали в январе этого года, когда он пытался покинуть страну прямо после автосалона в Детройте. Ему предъявили обвинение по 11 пунктам, в общей сложности ему грозило 169 лет заключения. Прокуратура подготовила 4,3 миллиона различных документов, доказывающих вину Шмидта в Дизельгейте, махинациях с программным обеспечением дизельных двигателей, позволяющих занижать вредные выбросы.

Шмидт заключил сделку с правосудием. В обмен на признание своей вины он получил 7 лет заключения и штраф в размере 400 тысяч долларов. «Вы являетесь ключевым человеком в преступной схеме, — заявил судья Кох, который и вынес приговор. —В махинациях вы видели возможность поднять по карьерной лестнице». Сам Шмидт прочел свое последнее слово по бумажке и попросил прощения у всех, кто пострадал от Дизельгейта.



В самом концерне Volkswagen никак не комментируют процесс и, кажется, полностью отстранились от судьбы своего бывшего топ-менеджера. По крайней мере на мотор-шоу в Лос-Анджелесе Volkswagen выступал под слоганом «Мы вернулись».