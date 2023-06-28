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28 июн 2023

Для автомобилей Volkswagen будет доступен кастомный мотор

Для автомобилей Volkswagen будет доступен кастомный мотор

Ателье HPA Motorsports, известное тюнинг-проектами на базе моделей VW и Audi, представило новый «коробочный» двигатель для автомобилей марки Volkswagen

Под термином «коробочный» подразумевается то, что двигатель можно купить уже в готовом виде и установить на свою собственную машину. Фактически перед нами глубоко модернизированный мотор VR6. Этот шестицилиндровый мотор отличается компактностью, в результате чего его можно установить под капот машин с четырехцилиндровыми двигателями.

Тюнингованный мотор, к слову, развивает 550 лошадиных сил. Стоимость двигателя не уточняется

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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