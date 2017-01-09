Американское издание «The New York Times» со ссылкой на собственные источники сообщает об аресте одного из высокопоставленных сотрудников американского подразделения немецкого концерна Volkswagen AG.

По данным издания, Федеральное бюро расследований США (FBI) в рамках дело о «дизельном скандале» взяло под арест бывшего руководителя отдела VW AG по контролю за соблюдением требований американских регуляторов Оливера Шмидта. Официальные обвинения топ-менеджеру еще не предъявлены, однако известно, что его подозревают в намеренной фальсификации данных, предоставляемых американским контролирующим органам.

В частности, в ФБР полагают, что в 2014 – 2015 годах, когда Шмидт находился во главе контролирующего отдела, он и еще несколько неназванных сотрудников концерна лично предоставляли «ложные технические данные о причинах высокого уровня выбросов выхлопных газов» автомобилей брендов, входящих в состав VW AG. Стоит отметить, что ранее в ходе разбирательства этого дела он уже давал показания, в которых признавал существования специального программного обеспечения для занижения показателей выбросов диоксида азота дизельных двигателей семейства EA189.

Ожидается, что 16-ого января Оливер Шмидт вновь предстанет перед судом города Детройт, штат Мичиган, где ему уже будут предъявлены официальные обвинения в организации сговора с целью совершения мошеннических действий.

Официальные представители немецкого концерна отказались дать комментарий относительно произошедшего, однако заявили, что продолжают сотрудничество с Министерством юстиции США в рамках данного дела.