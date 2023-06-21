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21 июн 2023

Глава Volkswagen назвал сенсорные кнопки на руле злом

Глава Volkswagen назвал сенсорные кнопки на руле злом
Автор фото: фирма-производитель

Удивительно, но Volkswagen стал одним из пионеров в развитии данной технологии, устанавливая «сенсорный руль» на массовые модели вроде Golf. Почему сейчас руководство марки, едва ли, не открещивается от своего детища

Томас Шефер (глава марки) заявил, что использование сенсоров на руле стало большой ошибкой. Это решение нанесло огромный урон репутации марки, так как недовольство клиентов возросло многократно.

Топ-менеджер сообщил, что обычные кнопки совсем скоро вернутся. Первым их получит новый Volkswagen Tiguan, который выйдет на рынок уже в конце этого года. Любопытно, но при всем прочем от всеобщего тренда на цифровизацию и минимализм в салоне автопроизводитель отказываться не намерен.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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