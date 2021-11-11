Greenpeace хочет засудить Volkswagen

По мнению экологических активистов, немецкий концерн не слишком рьяно заботится об экологии.

Активисты из экологических организаций - люди серьезные и вспыльчивые. Для них весь мир должен сплотиться в единой борьбе за благополучие нашей планеты, и если не демонстрировать свою заинтересованность, то можно нарваться на волну судебных исков и тяжб. Особенно от этого страдают автомобильные концерны, которые, как считают «зеленые», являются главным виновником всех бед.

Не так давно известная экологическая организация Greenpeace выдала ультиматум концерну Volkswagen, где предписывалось прекратить производство двигателей внутреннего сгорания к 2030 году и сократить выбросы диоксида углерода в атмосферу на 65 процентов.

Пару дней назад Volkswagen выступил с официальным отказом следовать данным требованиям. Топ-менеджмент марки заявил, что компания, конечно же, выступает за заботу о климате, но в одиночку этим заниматься не может, а все требования будут приниматься во внимание лишь в том случае, если они будут исходить от правительства. Занятно, но экологи даже подали на компанию в суд за отказ, но Фемида отклонила все претензии.