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12 окт 2018

Группа Volkswagen инвестирует ещё 500 млн евро в российские производства

Группа Volkswagen инвестирует ещё 500 млн евро в российские производства
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Фольксваген Групп уже давно планомерно занимается размещением своих производств в России. Немцы размещают на российских предприятиях не только отвёрточную сборку. Основные производства задействованы в глобальном разделении труда концерна по производству агрегатов и комплектующих

Один из самых больших активов Volkswagen Group в нашей стране – калужский завод по производству двигателей. Предприятие работает уже три года. На нём выпускаются силовые агрегаты, объёмом 1,6 литра с мощностью от 90 до 110 лошадиных сил. На сегодняшний день этот завод выпускает около 150 тысяч моторов в год. Создание этого производства обошлось немецкому концерну в 250 млн. евро.

Одним из приложений инвестиционной деятельности, которую озвучили руководители российского подразделения, может стать увеличение мощности по производству двигателей. Калужские возможности могут увеличить в два раза – потребность в силовых агрегатах этого типа растёт.

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