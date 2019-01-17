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17 янв 2019

Индия поставила ультиматум Volkswagen

Индия поставила ультиматум Volkswagen

Отголоски" Дизельгейта" докатились даже до этой страны. Индийские власти выдвинули обвинения в отношении Volkswagen за сокрытие реальных данных по выбросам вредных веществ. Немецкий концерн вины не признал и навлек на себя серьезные неприятности

Важно заметить, что вся история закрутилась еще в ноябре прошлого года, когда индийскими властями была проведена проверка, показавшая, что в 327 тысячах автомобилей Volkswagen было «зашито» программное обеспечение, которое занижало показатели вредных выбросов.

Да, в Volkswagen отвергли все претензии и даже сообщили о намерениях оспорить все обвинения. Правда, тем самым они навлекли на себя гнев Зеленого трибунала Индии - крайне серьезного правительственного комитета, который занимается охраной окружающей среды. Собственно, трибунал поставил ультиматум, согласно которому Volkswagen обязан выплатить штраф в размере одного миллиарда рупий (14 миллионов долларов).

Этот ультиматум подтвержден решением судебной коллегии.  Если штраф не будет выплачен в  течение суток, то на имущество Volkswagen в  Индии будет наложен арест, а представители концерна будут задержаны.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Regnum

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