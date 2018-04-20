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20 апр 2018

Известна даты премьеры электрического спорткара Volkswagen I.D. R

Известна даты премьеры электрического спорткара Volkswagen I.D. R
Автор фото: фирма-производитель

Марка Volkswagen продолжает напоминать об «электрическом» суббренде I.D. Пока на рынке нет ни одной серийной модели, но немцы продолжают ковать концепты и прототипы.

Так в это воскресенье 22 апреля состоится премьерный показ электрического гоночного спортпротипа I.D. R Pikes Peak. Машину покажут на французской гоночной трассе в Алесе. Столь странное место выбрано для дебюта в связи с тем, что там родился пилот Роман Дюма, который летом попытается установить на I.D. R Pikes Peak мировой рекорд для электромобилей в соревнованиях по подъему на легендарную гору Пайкс Пик.

Пока о прототипе ничего не известно. Его разработкой занималось подразделение Volkswagen Motorsport в сотрудничестве с отделом технического развития в Вольфсбурге. В последний раз подразделение Volkswagen Motorsport принимало участие в гонке Pikes Peak в 1987 году на VW  Golf с двумя двигателями, который, правда, до финиша не доехал.

Международное состязание гоночных автомобилей Pikes Peak (Pikes Peak International Hill Climb), также известное среди любителей как «Гонка в облаках» (Race to the clouds), проводится с 1916 года в Скалистых горах близ города Колорадо-Спрингс. Протяженность трассы составляет без малого 20 километров, а перепад высот – 1440 метров. Финиш расположен на отметке в 4300 метров над уровнем моря. Текущий рекорд в классе электрических прототипов составляет 8 минут 57,118 секунд и был установлен пилотом из США Рисом Милленом на модели e0 PP100 в прошлом году.

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При написании новости использовалась информация:
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