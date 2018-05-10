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10 май 2018

Известно имя дешевого кроссовера Volkswagen для России

Известно имя дешевого кроссовера Volkswagen для России

В марте этого года в Китае Volkswagen представил концепты двух кроссоверов: Advanced Mid-Size SUV и Powerful Family, которые уже в ближайшее время превратятся в серийные модели. Один из них появится и в России.

Если VW Advanced Mid-Size SUV явно построен на базе Atlas/Teramont конкурировал бы у нас с Volkswagen Tiguan, то второму концепту, Powerful Family, уготована судьба стать доступным кроссовером для развивающихся стран.

Благодаря китайским коллегам стало известно имя серийной машины, построенной по мотивам концепта: Tharu. Volkswagen остался верен себе: имена его кроссоверов и внедорожников начинаются с «Т». А Тхару — так называется народность, которая проживает на границе между Индией и Непалом.

Судя по фотографии, по крайней мере задняя часть серийного кроссовера практически ничем не будет отличаться от концепта. В этом ничего удивительного: концептом Powerful Family можно назвать условно. Создан он на базе вполне серийного кроссовера Skoda Karoq для китайского рынка (у него на 50 мм длиннее колесная база). Но немцы серьезно переработали переднюю и заднюю часть машины, изменив ее облик практически до неузнаваемости.

В Китае Volkswagen Tharu поступит в продажу уже в августе. А через два года его производство будет освоено в Калуге. На российском рынке машина займет нишу ниже VW Tiguan. Но ожидать, что он будет таким же доступным как Hyundai Creta или Renault Duster не стоит.
 

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При написании новости использовалась информация:
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