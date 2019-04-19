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19 апр 2019

Электрический багги Volkswagen может быть выпущен ограниченным тиражом

Электрический багги Volkswagen может быть выпущен ограниченным тиражом
Автор фото: фирма-производитель

Генеральный директор американского подразделения Volkswagen заявил, что марка рассматривает возможность выпуска ограниченным тиражом модели I.D. Buggy

В ходе автосалона в Нью-Йорке генеральный директор американского подразделения Volkswagen Скотт Кеог сообщил, что хотел бы видеть серийный вариант электрического багги Volkswagen I.D. Buggy и постарается сделать всё, чтобы такую модель сделали хотя бы ограниченным тиражом.

"Определённо, это будет очень нишевая модель, так что её сделать логично ограниченным тиражом. И если говорить честно, то большая часть затрат на создание такого электромобиля будет оплачена всеми другими моделями на этой платформе, которые станут продавать по всему миру", — сказал Кеог. К слову о затратах,  в настоящее время немецкий автопроизводитель обсуждает экономическую целесообразность создания подобной модели.

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