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17 дек 2018

Электрический хэтчбек Volkswagen «засветился» в Южной Африке

Электрический хэтчбек Volkswagen «засветился» в Южной Африке

Модель носит название I.D. Именно она положит начало целой линейке «зеленых» автомобилей немецкого бренда. На данный момент автомобили проходят тесты на дорогах Южной Африки

Интересно, что Volkswagen I.D. является тем редким случаем, когда по автомобилю есть много информации, хотя сам по себе он еще не представлен. Сам электрокар будет построен на  платформе MEB, по аналогии с MQB (для автомобилей с ДВС). На новой «тележке» будет построено все семейство будущих электромобилей, включая большой кроссовер.

Что касается батарей, то автомобиль будет оснащаться целым набором блоков различной мощности - от 48 до 111 киловатт-часов.  Конструктивно, блок батарей будет расположен по центру. Сзади установлен электромотор, спереди — блок силовой электроники, система обогрева и радиатор. Кстати, на одной зарядке I. D. с самой емкостной батареей сможет проезжать до 550 километров.  Серийные версии автомобиля должны быть продемонстрированы уже в  следующем году. Предварительная стоимость электрокара будет аналогична обычному «Гольфу» - около 24 тысяч евро.

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При написании новости использовалась информация:
motor, insideevs

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