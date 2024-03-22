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22 мар 2024

Электрический минивен Volkswagen ID.Buzz стал мощнее и получил полный привод

Электрический минивен Volkswagen ID.Buzz стал мощнее и получил полный привод
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen пополнила линейку ID.Buzz “заряженной” версией GTX для моделей со стандартным и удлененным кузовами. Продажи запланированы на вторую половину 2024 года

Главной особенностью ID.Buzz GTX станет двухмоторная электрическая силовая установка суммарной мощностью 340 л.с. Стандартная версия получит батарею емкостью 79 кВт*ч, а удлиненная - 86 кВт*ч. К сожалению, запас хода компания пока не рассекретила. Однако известно, что зарядить аккумуляторы с 20% до 80% можно примерно за 30 минут. Заявленный разгон до “сотни” - 6,5 с. Максимальная скорость - 160 км/ч.

Версии GTX отличаются более спортивными бамперами, 21-дюймовыми колесными дисками и двухцветным кузовом. Также в салоне установлены спортивные сиденья, а в отделке используется красная строчка и вставки с надписью GTX.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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