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19 ноя 2020

Электрический универсал Volkswagen получит запас хода 700 километров

Электрический универсал Volkswagen получит запас хода 700 километров
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen разрабатывает новый полностью электрический универсал, который сможет преодолевать без подзарядки до 700 километров. Глава марки Ральф Брандштеттер рассказал, что «универсал премиум-класса» с заводским названием Aero B выйдет на рынок в 2023 году

Универсал построят на базе концепта ID Space Vizzion.  Запас хода на одной зарядке будет большим и составит 700 километров, заявил Брандштеттер в соцсети Linked In. Он также поделился фотографиями с «близким к серии» прототипом новинки, внешность которого почти не отличается от концепта. Он получил двухцветный кузов, ромбовидный орнамент фальшьрешетки радиатора и зауженные фары, соединенные светодиодной полосой.

Одновременно с дальнобойным универсалом немецкая марка представит электроседан, именуемый Aero, который также встанет на конвейер в Эмдене и может разделить с Aero B техническую «начинку». Ранее стало известно, что Volkswagen значительно увеличил инвестиции в электрическую линейку. В течение следующих пяти лет компания потратит на разработку электрокаров, гидридов и автопилотов 73 миллиарда евро.

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