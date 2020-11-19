Электрический универсал Volkswagen получит запас хода 700 километров

Компания Volkswagen разрабатывает новый полностью электрический универсал, который сможет преодолевать без подзарядки до 700 километров. Глава марки Ральф Брандштеттер рассказал, что «универсал премиум-класса» с заводским названием Aero B выйдет на рынок в 2023 году

Универсал построят на базе концепта ID Space Vizzion. Запас хода на одной зарядке будет большим и составит 700 километров, заявил Брандштеттер в соцсети Linked In. Он также поделился фотографиями с «близким к серии» прототипом новинки, внешность которого почти не отличается от концепта. Он получил двухцветный кузов, ромбовидный орнамент фальшьрешетки радиатора и зауженные фары, соединенные светодиодной полосой.

Одновременно с дальнобойным универсалом немецкая марка представит электроседан, именуемый Aero, который также встанет на конвейер в Эмдене и может разделить с Aero B техническую «начинку». Ранее стало известно, что Volkswagen значительно увеличил инвестиции в электрическую линейку. В течение следующих пяти лет компания потратит на разработку электрокаров, гидридов и автопилотов 73 миллиарда евро.