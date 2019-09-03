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3 сен 2019

Электрический Volkswagen стал рекордсменом

Электрический Volkswagen стал рекордсменом
Автор фото: фирма-производитель

Помните, как мы недавно писали о том, что Volkswagen готовится к рекорду на трассе 99 поворотов, собственно, они сделали это

Да, гоночный электрокар Volkswagen I.D. R установил рекорд по подъему на гору Тяньмэнь в Китае. Автомобиль под управлением французского пилота Ромена Дюма преодолел 11-километровую трассу с 99 поворотами за 7 минут и 38,585 секунды. Любопытно, но прежний рекорд принадлежал, скажем так, тривиальному автомобилю, а именно Range Rover Sport SVR, который в 2018 г. смог подняться по горному серпантину за 9 мин 51 секунду.

Напомним, Volkswagen I.D. R был представлен на специальном мероприятии во Франции в прошлом году. Новинка получила два электрических мотора, которые в сумме развивают 680 л. с. и 650 Н•м крутящего момента. Масса автомобиля составила всего 1100 килограммов. Гоночный электрокар способен ускоряться с места до 100 км/ч за 2,25 секунды.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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