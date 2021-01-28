Электрический Volkswagen уничтожил легендарный Golf

JATO Dynamics опубликовала детализированную статистику продаж в Евросоюзе по декабрю прошлого года. Volkswagen Golf занял первую строчку, но главное не это, а кто оказался на втором месте

А его занял электрокар Volkswagen ID.3. Причем, если «Гольф» продался в количестве тридцати тысяч штук, «электричка» не дотянула до него всего пары тысяч. (28 тысяч). Третье место тоже оказалось у электрокара - Tesla Model 3.

В целом, картина получилась достаточно интересной. Если мы обратимся к 2019 году, то увидим, что доля электрокаров составляла всего шесть с небольшим процентов. Сейчас же этот показатель ровно в четыре раза больше. Продажи так вообще увеличились на двести с лишним процентов. Так что старый свет, похоже, перейдет на зеленый уровень сравнительно быстро.