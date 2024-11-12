Автомобильный портал Motorpage
12 ноя 2024

Электромобили Volkswagen переходят на китайскую платформу

Электромобили Volkswagen переходят на китайскую платформу

Компания Volkswagen откажется от своей оригинальной платформы MEB в пользу китайской CEA, разработанной совместно с Xpeng. Производить электрокары на новой платформе будут на предприятии Anhui уже в следующем году

Одной из главных причин перехода на китайскую архитектуру называют плохие продажи кроссовера ID.Unix, который создавался специально для Поднебесной. С момента выхода на рынок 17 июля по сегодняшний день удалось продать только несколько сотен экземпляров.

Семейство ID.UX на платформе CEA, которое в ближайшей перспективе будет насчитывать 5 моделей, выйдет на рынок не раньше 2026 года. Отмечается, что переход на китайскую архитектуру заметно удешевил модели до стартовой цены в 140 000 юаней (примерно 1 900 000 рублей).

При написании новости использовалась информация:
cnevpost

Комментарии к новости

Последние новости

...

Глава Volkswagen назвал главные причины глубочайшего кризиса за всю историю бренда

05 ноября 2024

Volkswagen сократит зарплаты на 10% из-за рекордно низкой прибыли за три года

31 октября 2024

В Германии заводы Volkswagen уйдут в простой из-за забастовок

29 октября 2024
Volkswagen Scout

VW представил пикап и внедорожник от возрожденной марки Scout

25 октября 2024

Volkswagen может закрыть один из своих заводов в Китае

20 сентября 2024
Volkswagen Teramont Pro

Новый Volkswagen Teramont Pro для китайского рынка получит иную внешность и 272-сильный мотор

16 сентября 2024

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta - lada vesta se (2025) умножение к лучшему Тест драйв
11 ноября 2024

Lada Vesta
"Умножение к лучшему"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"
Jetour X50 - jetour x50 (2025) новинки jetour для россии
Тест драйв
05 ноября 2024

Jetour X50
"Новинки Jetour для России"
Exeed RX - ресурсный тест exeed rx (2023) новые герои
Тест драйв
31 октября 2024

Exeed RX
"Ресурсный тест Exeed RX. Новые герои"

Написано новостей:

3 5 3 0 3