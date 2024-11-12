Электромобили Volkswagen переходят на китайскую платформу

Компания Volkswagen откажется от своей оригинальной платформы MEB в пользу китайской CEA, разработанной совместно с Xpeng. Производить электрокары на новой платформе будут на предприятии Anhui уже в следующем году

Одной из главных причин перехода на китайскую архитектуру называют плохие продажи кроссовера ID.Unix, который создавался специально для Поднебесной. С момента выхода на рынок 17 июля по сегодняшний день удалось продать только несколько сотен экземпляров.

Семейство ID.UX на платформе CEA, которое в ближайшей перспективе будет насчитывать 5 моделей, выйдет на рынок не раньше 2026 года. Отмечается, что переход на китайскую архитектуру заметно удешевил модели до стартовой цены в 140 000 юаней (примерно 1 900 000 рублей).