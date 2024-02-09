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9 фев 2024

Китайский Volkswagen ID.7 S оказался длиннее европейской версии

Китайский Volkswagen ID.7 S оказался длиннее европейской версии
Автор фото: фирма-производитель

Китайский Минпромторг опубликовал данные по новому электрическому лифтбэку Volkswagen ID.7 S, который будет выпускаться на совместном предприятии с компанией SAIC

Напомним, что Volkswagen ID.7 Vision, дебютировавший в прошлом году, производится совместно с концерном FAW и фактически полностью соответствует европейской версии, выпускаемой в Германии. Однако у Volkswagen в Поднебесной есть еще одно СП с компанией SAIC, которое также будет заниматься производством “семерок”, но как оказалось, в удлиненной версии кузова.

Длинна Volkswagen ID.7 S составит 5016 мм, что на 65 мм больше европейской версии. Ширина и высота практически такая же: 1864 мм (+2 мм) и 1537 (+5 мм) мм. Колесная база - 2966 мм. Снаряженная масса составит 2590 кг. В плане дизайна отличия тоже есть. Volkswagen ID.7 S получил другие передние фары (они располагаются выше светодиодной полосы), иные бампера и слегка пересмотренные боковые части.

О силовой установке известно только, что стандартная заднеприводная версия получит электромотор мощностью 231 л.с. Полноприводная модификация с дополнительным электромотором также будет доступная. Максимальная скорость - 155 км/ч. Емкость аккумулятора и запас хода пока держатся в секрете. 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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