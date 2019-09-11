Названы сроки появления нового электрокроссовера Volkswagen

Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал, что новый электрический кроссовер на базе концепта ID. Crozz представят следующей весной

Как рассказал Automotive News источник, близкий к производителю, новинку назовут так же, как дебютировавший накануне ID.3, с той лишь разницей, что кроссовер получит индекс 4. К слову, на франкфуртском автосалоне уже был представлен концепт.

Архитектура у серийного автомобиля будет та же самая, что и у модели ID3— модульная платформа MEB, специально разработанная для электромобилей концерна. Касательно силовой установки пока информации нет — концепт 2017 года оснащали 306-сильным электромотором, запас хода составлял порядка 500 километров. Сам производитель говорил, что серийный кроссовер, в отличие от ID.3, может получить два мотора, по одному на каждую ось, суммарной мощностью около 300 лошадиных сил.