Компания Volkswagen пообещала выпустить два новых кроссовера для развивающихся рынков в прошлом году. А в этом на автосалоне в Пекине показала два концепта: Advanced Mid-Size SUV и Powerful Family SUV. Не прошло и месяца, как в объективы фотошпионов попала серийная версия первого из них.

От концепта машина отличается мелкими деталями: исчез спойлер над багажной дверью, изменилась графика фонарей, стали меньше воздухозаборники в переднем бампере и колеса. Во всем остальном машина практически полностью повторяет концепт. Новый кроссовер, по сложившейся у Volkswagen традиции получит название, начинающееся на «Т»: Tayron.

До сих пор непонятно, какая модель послужила базой для Volkswagen Taylor. Ранее считалось, что он создан на базе Volkwagen Atlas/Teramont, но по последним сведеньям это VW Tiguan просто в другом обличье. В любом случае машина построена на модульной платформе MQB и будет предлагаться как в полно- так и в переднеприводном вариантах. Под капотом у прототипа судя по индексу 380 TSI находится 2-литровый турбодвигатель мощностью 220 л.с.

Второй кроссовер на базе концепта Powerful Family SUV пока в объективы фотошпионов не попал, то там не будет никаких откровений. По сути модель, которая займет нишу ниже VW Tiguan, является кроссовером Skoda Karoq с измененными передней и задней частями. Эту машину будут собирать не только в Китае, но и России.