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16 мар 2022

Новому Volkswagen Aero B дан зеленый свет

Новому Volkswagen Aero B дан зеленый свет
Автор фото: фирма-производитель

Как известно Volkswagen прекратил производство седана Passat и лифтбэка Arteon. Обе модели должны заменить электрокаром, но каким? Ответ мы узнали лишь сейчас.

В ходе ежегодной пресс-конференции глава правления компании Герберт Дисс подтвердил, что очередная модель на модульной платформе MEB поступит в продажу в следующем году. Речь идет о седане Aero B, который был анонсирован еще в прошлом году. Любопытно, но название модели, что называется, «рабочее», что есть на рынок автомобиль может выйти совершенно под иной маркой. Сама по себе новинка должна стать серийным воплощением концепта ID. Vizzion, впервые показанного на автосалоне в Женеве в 2018 году.

Технические характеристики машины неизвестны, мы располагаем лишь ТТХ концепта.  Прототип имел двухмоторную силовую установку совокупной мощностью в 306 лошадиных сил. Учитывая, что ID. Vizzion был полностью беспилотным автомобилем, производитель установил на него ограничитель максимальной скорости на отметке в 180 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

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