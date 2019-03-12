Планы светового масштаба

Концерн VW за 10 лет выпустит 70 электрических моделей. Продажи электрокаров за этот период должны составить 22 миллиона экземпляров. Интересно, что ранее компания планировала к 2025 году представить 50 электрокаров, а продать лишь 15 миллионов

"Чтобы обеспечить необходимые инвестиции для развития электромобилей, нам придется повысить эффективность во всех областях", - приводятся в заявлении слова главы Volkswagen Херберта Диса. В ближайшие пять лет концерн вложит около €44 млрд в развитие новой техники, в частности в разработку электродвигателей.

Помимо улучшения экономических показателей Руководство VW Group уверено в том, что переход на выпуск электрических моделей поможет сократить средний уровень выбросов CO? на 30 процентов к 2025 году и на 40 к 2030 (по сравнению с показателями 2015 года). Что касается модельной линейки, то первыми из «зеленых» автомобилей станут Audi e-tron, его продажи в Европе начнутся уже в этом месяце, и Porsche Taycan, презентация которого запланирована на сентябрь.

Затем последуют хэтчбек I.D. и электрический кроссовер I.D. Crozz, а также родственные модели под брендами Skoda и Seat. Одной из них станет хэтчбек Seat el-Born, построенный на модульной «тележке» MEB. 204-сильный электрокар сможет проезжать без подзарядки 420 километров по циклу WLTP, а заполнение батареи на 80 процентов у него будет занимать 47 минут.