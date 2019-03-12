Автомобильный портал Motorpage
12 мар 2019

Планы светового масштаба

Планы светового масштаба

Концерн VW за 10 лет выпустит 70 электрических моделей. Продажи электрокаров за этот период должны составить 22 миллиона экземпляров. Интересно, что ранее компания планировала к 2025 году представить 50 электрокаров, а продать лишь 15 миллионов

"Чтобы обеспечить необходимые инвестиции для развития электромобилей, нам придется повысить эффективность во всех областях", - приводятся в заявлении слова главы Volkswagen Херберта Диса. В ближайшие пять лет концерн вложит около €44 млрд в развитие новой техники, в частности в разработку электродвигателей.

Помимо улучшения экономических показателей Руководство VW Group уверено в том, что переход на выпуск электрических моделей поможет сократить средний уровень выбросов CO? на 30 процентов к 2025 году и на 40 к 2030 (по сравнению с показателями 2015 года). Что касается модельной линейки, то первыми из «зеленых» автомобилей станут Audi e-tron, его продажи в Европе начнутся уже в этом месяце, и Porsche Taycan, презентация которого запланирована на сентябрь.

Затем  последуют хэтчбек I.D. и электрический кроссовер I.D. Crozz, а также родственные модели под брендами Skoda и Seat. Одной из них станет хэтчбек Seat el-Born, построенный на модульной «тележке» MEB. 204-сильный электрокар сможет проезжать без подзарядки 420 километров по циклу WLTP, а заполнение батареи на 80 процентов у него будет занимать 47 минут.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
motor, ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen ID.Buggy concept 2019

Volkswagen представил багги

05 марта 2019
Volkswagen Touareg 2020

Укорам вопреки

27 февраля 2019
Jetta

Jetta - самостоятельная марка

27 февраля 2019
Volkswagen Multivan 2020

Volkswagen показал обновленный Multivan

22 февраля 2019
Volkswagen T-Roc R

Немецкая горячка

15 февраля 2019

Между маленьким и большим

13 февраля 2019

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross 2018 отвечает на вызовы мегаполиса Тест драйв
11 марта 2019

Lada Vesta Cross
"О пользе «апельсинов» зимой: Lada Vesta SW Cross отвечает на вызовы мегаполиса"
Toyota C-HR, Nissan Juke - сравнительный тест. nissan juke 1.6 2017 и toyota c-hr 2.0 2017. чем покоряют сердца дам японские «малыши»
Сравнительный тест
08 марта 2019

Toyota C-HR, Nissan Juke
"Toyota C-HR и Nissan Juke – чем покоряют сердца дам японские «малыши»"
Audi Q8 - audi q8 2019 намерен навязать свои правила игры в сегменте крупных кросс-купе
Тест драйв
06 марта 2019

Audi Q8
"Audi Q8 намерен навязать свои правила игры в сегменте крупных кросс-купе"
KIA Rio - kia rio 2017 совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями
Тест драйв
04 марта 2019

KIA Rio
"KIA Rio совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями (часть 2)"

Написано новостей:

2 2 9 6 4