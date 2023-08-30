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30 авг 2023

Представлен обновлённый Volkswagen Saveiro

Представлен обновлённый Volkswagen Saveiro
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen представила рестайлинг пятого поколения компактного пикапа Volkswagen Saveiro. Основной рынок для данного автомобиля - Южная Америка

Экстерьер автомобиля остался узнаваемым. Слегка изменилась головная оптика, установлены иные бампера, а решетка радиатора обзавелась вертикальными вставками. Интерьер практически полностью прежний, за исключением нового дизайна передних кресел и заднего дивана. Теперь обивка сальна из экокожи - двухцветная с серыми акцентами по краям сидений и дверных картах.

Силовая установка осталась прежней - атмосферный мотор объемом 1,6 л. Мощность - 106 л.с. или 116 л.с. в зависимости от версии. Трансмиссия - 5-ступенчатый «автомат». Привод исключительно передний. Стоимость Volkswagen Saveiro примерно 1 900 000 рублей.

При написании новости использовалась информация:
Авторевю

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