Представлен обновлённый Volkswagen Saveiro

Компания Volkswagen представила рестайлинг пятого поколения компактного пикапа Volkswagen Saveiro. Основной рынок для данного автомобиля - Южная Америка

Экстерьер автомобиля остался узнаваемым. Слегка изменилась головная оптика, установлены иные бампера, а решетка радиатора обзавелась вертикальными вставками. Интерьер практически полностью прежний, за исключением нового дизайна передних кресел и заднего дивана. Теперь обивка сальна из экокожи - двухцветная с серыми акцентами по краям сидений и дверных картах.

Силовая установка осталась прежней - атмосферный мотор объемом 1,6 л. Мощность - 106 л.с. или 116 л.с. в зависимости от версии. Трансмиссия - 5-ступенчатый «автомат». Привод исключительно передний. Стоимость Volkswagen Saveiro примерно 1 900 000 рублей.