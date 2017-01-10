Автомобильный портал Motorpage
10 янв 2017

Расходы Volkswagen AG на «дизельгейт» выросли еще на 1 млрд долларов

Расходы Volkswagen AG на «дизельгейт» выросли еще на 1 млрд долларов
Автор фото: фликр.ком

Немецкий концерн Volkswagen AG согласовал с американскими регуляторами план отзыва еще одной партии автомобилей в рамках урегулирования последствий «дизельного скандала».

Немецкий автопроизводитель продолжает череду сервисных кампаний в США. В рамках очередного отзыва в сервисные центры отправятся автомобили, оснащенные трехлитровыми дизельными двигателями V6 3.0 TDI из семейства EA189. По данным концерна, в настоящее время на территории США насчитывается порядка 83 тысяч таких автомобилей. В основном, это автомобили из модельного ряда бренда Audi (А6, А7, А8, Q5 и Q7), а также кроссоверы Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg.

По предварительным подсчетам, большая часть из них были собраны в период с 2013 по 2016 годы. Владельцам таких автомобилей немецкий автопроизводитель предложит специальную процедуру по замене управляющего программного обеспечения двигателя и некоторых его компонентов, что приведет его в соответствие текущим экологическим стандартам.

Как утверждают официальные представители концерна, для более старых моделей, выпущенных в период с 2009 по 2012 годы, эта процедура неэффективна, поэтому владельцам таких автомобилей будет предложена альтернатива – выкуп автомобиля за его полную стоимость на момент покупки.

Официально, стоимость этого отзыва пока не называется, однако по подсчетам экспертов, все мероприятия обойдутся концерну в один млрд долларов.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
The Guardian, Reuters, Авторевю

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen привез в Детройт ретрофутуристичный минивэн

11 января 2017

ФБР арестовало сотрудника американского подразделения Volkswagen AG

09 января 2017

Власти Калифорнии обязали Volkswagen AG выпустить несколько электрокаров

30 декабря 2016

Volkswagen сокращает модельный ряд в России

29 декабря 2016

Volkswagen объявил второй за месяц отзыв автомобилей в России

28 декабря 2016

Volkswagen расширил моторную гамму российской версии Passat

27 декабря 2016

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

УАЗ Patriot - uaz patriot 2016 по долинам и по взгорьям Тест драйв
11 января 2017

УАЗ Patriot
"По долинам и по взгорьям"
Datsun on-Do - datsun on-do 2014 скромность и достоинство
Тест драйв
09 января 2017

Datsun on-Do
"Скромность и достоинство"
Ford Kuga - ford kuga 2008 редкий зверь
Вторичный рынок
30 декабря 2016

Ford Kuga
"Редкий зверь"
Infiniti Q30 - infiniti q30 2016 единый в трёх лицах
Тест драйв
28 декабря 2016

Infiniti Q30
"Един в трёх лицах"

Написано новостей:

1 7 9 7 0