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1 июл 2021

Российский Volkswagen Tiguan получил новую версию

Российский Volkswagen Tiguan получил новую версию
Автор фото: фирма-производитель

Речь идет о модификации Urban Sport, которая отличается декором и очень хорошим оснащением.  Правда, есть и некоторые изменения в технической составляющей.

Но обо всем поговорим по порядку. Итак, декор – кроссовер выделяют следующие детали: 18-дюймовые колеса Sebring черного цвета, увеличенный задний спойлер, решетка радиатора с дополнительными хромированными полосами, черные рейлинги и молдинги бокового остекления, плюс проекция названия версия на асфальт. В салоне тоже присутствует некоторый дополнительный «декор»  в виде нового колера обивки, и так далее.

Теперь поговорим о технических изменениях. На первый взгляд,  здесь все стандартное – мотор 1.4, полный привод. Однако, настройки рулевого управления здесь иные, равно как и передаточные числа в трансмиссии.

При написании новости использовалась информация:
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