Российский Volkswagen Tiguan получил новую версию

Речь идет о модификации Urban Sport, которая отличается декором и очень хорошим оснащением. Правда, есть и некоторые изменения в технической составляющей.

Но обо всем поговорим по порядку. Итак, декор – кроссовер выделяют следующие детали: 18-дюймовые колеса Sebring черного цвета, увеличенный задний спойлер, решетка радиатора с дополнительными хромированными полосами, черные рейлинги и молдинги бокового остекления, плюс проекция названия версия на асфальт. В салоне тоже присутствует некоторый дополнительный «декор» в виде нового колера обивки, и так далее.

Теперь поговорим о технических изменениях. На первый взгляд, здесь все стандартное – мотор 1.4, полный привод. Однако, настройки рулевого управления здесь иные, равно как и передаточные числа в трансмиссии.