Самый большой кроссовер Volkswagen обзавелся спортивной версией

Модель Atlas, известная в России под именем Teramont, теперь доступна в исполнении R-Line

Самый крупный на сегодняшний день кроссовер Volkswagen, на разных рынках существующий под именами Atlas или Teramont, обновился и получил версию R-Line. Такой автомобиль можно узнать по «спортивной» отделке экстерьера и интерьера. Вседорожник Volkswagen Atlas R-Line для рынка США обзавелся более агрессивным обвесом, окрашенными в цвет кузова порогами и передним бампером чуть иного дизайна. Кроме того, для кроссовера в этом исполнении доступны 21-дюймовые диски, которые не устанавливаются на обычный Atlas. В салоне появились алюминиевые накладки на педали и цифровая приборная панель с новой графикой.

Кроссовер в спортивной версии можно купить только с топовым 3,6-литровым атмосферным двигателем, который выдает 280 лошадиных сил. Мотор работает в тандеме с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Обычный Atlas также доступен с менее мощным 238-сильным турбомотором 2.0.