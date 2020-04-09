Автомобильный портал Motorpage
9 апр 2020

Самый большой кроссовер Volkswagen обзавелся спортивной версией

Самый большой кроссовер Volkswagen обзавелся спортивной версией
Автор фото: фирма-производитель

Модель Atlas, известная в России под именем Teramont, теперь доступна в исполнении R-Line

Самый крупный на сегодняшний день кроссовер Volkswagen, на разных рынках существующий под именами Atlas или Teramont, обновился и получил версию R-Line. Такой автомобиль можно узнать по «спортивной» отделке экстерьера и интерьера. Вседорожник Volkswagen Atlas R-Line для рынка США обзавелся более агрессивным обвесом, окрашенными в цвет кузова порогами и передним бампером чуть иного дизайна. Кроме того, для кроссовера в этом исполнении доступны 21-дюймовые диски, которые не устанавливаются на обычный Atlas. В салоне появились алюминиевые накладки на педали и цифровая приборная панель с новой графикой.

Кроссовер в спортивной версии можно купить только с топовым 3,6-литровым атмосферным двигателем, который выдает 280 лошадиных сил. Мотор работает в тандеме с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Обычный Atlas также доступен с менее мощным 238-сильным турбомотором 2.0.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen пообещал двигателям внутреннего сгорания долгую жизнь

07 апреля 2020

Volkswagen перевел Женеву в онлайн

06 апреля 2020

Глава Volkswagen раскрыл все карты

03 апреля 2020

Volkswagen теряет по два миллиарда долларов в неделю

30 марта 2020

Volkswagen останавливает производство в России

24 марта 2020
Volkswagen e-BULLI

Volkswagen представил электрический Ретро-фургон

18 марта 2020

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Seltos - kia seltos 2020 в роли ганнибала лектера Тест драйв
08 апреля 2020

KIA Seltos
"KIA Seltos в роли Ганнибала Лектера"
Peugeot 3008 - peugeot 3008 2017 машина, которую жены отбирают у мужей
Тест драйв
06 апреля 2020

Peugeot 3008
"Peugeot 3008: машина, которую жены отбирают у мужей"
Mercedes-Benz GLS - mercedes-benz gls 2020 это все нереально
Тест драйв
03 апреля 2020

Mercedes-Benz GLS
"Это все нереально"
Nissan X-Trail, Toyota RAV4 - сравнительный тест: nissan x-trail 2018 и toyota rav4 2019. как nissan x-trail учил toyota rav4 входить в повороты
Сравнительный тест
17 марта 2020

Nissan X-Trail, Toyota RAV4
"Как Nissan X-Trail учил Toyota RAV4 входить в повороты"

Написано новостей:

2 5 5 9 9