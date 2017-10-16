Автомобильный портал Motorpage
16 окт 2017

Самый маленький кроссовер Volkswagen появится через год

Самый маленький кроссовер Volkswagen появится через год

В Volkswagen очень долго раскачивались пока конкуренты представляли один кроссовер за другим. Но теперь немцы будут представлять одну машину за другой в сегменте каждый год.

Новой моделью станет кроссовер, который так и будет называться: Volkswagen T-Cross. Сделают его на базе текущего поколения Volkswagen Polo, а его основными конкурентами станут Renault Captur и Peugeot 2008.

Он не будет столь же индивидуален, как недавно показанный Volkswagen T-Roc, фактически это будет приподнятый хэтчбек VW Polo, но с некоторыми косметическими изменениями. От T-Roc он позаимствует радиаторную решетку и передний бампер. Также он обзаведется защитным обвесом из неокрашенного пластика и рейлингами на крыше.

По данным британского Auto Express колесную базу для новинки растянут до 2956 мм, это должно значительно увеличить пространство для ног пассажиров второго ряда. Кстати, посадка в VW T-Cross станет более вертикальной, что тоже должно сделать салон более просторным.

Базовым для Volkswagen T-Cross станет литровый трехцилиндровый двигатель мощностью 110 л.с.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Auto Express

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen e-Delivery

Volkswagen инвестирует 1,4 миллиарда евро в коммерческие электромобили

16 октября 2017
Volkswagen Scirocco

Volkswagen прекратил производство Scirocco

13 октября 2017
Volkswagen Virtus

Рассекречен облик нового седана Volkswagen Polo

11 октября 2017
Volkswagen Phideon

Volkswagen покажет преемника Phaeton в марте

18 сентября 2017
Volkswagen

Volkswagen инвестирует 70 миллиардов евро в электромобили

12 сентября 2017
Volkswagen Amarok

Volkswagen представил Amarok, который мы не увидим

07 сентября 2017

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi SQ5 - audi sq5 3.0 tfsi 2018 сила – в спокойствии Тест драйв
16 октября 2017

Audi SQ5
"Сила – в спокойствии"
Citroen SpaceTourer - citroen spacetourer 2016 взлетная сила
Тест драйв
15 октября 2017

Citroen SpaceTourer
"Взлетная сила"
Renault Koleos - renault koleos 2017 ребус
Тест драйв
13 октября 2017

Renault Koleos
"Ребус"
Suzuki SX4 - автопутешествия на suzuki. на родине нарзана
Автопутешествия
29 сентября 2017

Suzuki SX4
"На родине Нарзана"

Написано новостей:

1 9 9 1 5