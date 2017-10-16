В Volkswagen очень долго раскачивались пока конкуренты представляли один кроссовер за другим. Но теперь немцы будут представлять одну машину за другой в сегменте каждый год.

Новой моделью станет кроссовер, который так и будет называться: Volkswagen T-Cross. Сделают его на базе текущего поколения Volkswagen Polo, а его основными конкурентами станут Renault Captur и Peugeot 2008.

Он не будет столь же индивидуален, как недавно показанный Volkswagen T-Roc, фактически это будет приподнятый хэтчбек VW Polo, но с некоторыми косметическими изменениями. От T-Roc он позаимствует радиаторную решетку и передний бампер. Также он обзаведется защитным обвесом из неокрашенного пластика и рейлингами на крыше.

По данным британского Auto Express колесную базу для новинки растянут до 2956 мм, это должно значительно увеличить пространство для ног пассажиров второго ряда. Кстати, посадка в VW T-Cross станет более вертикальной, что тоже должно сделать салон более просторным.

Базовым для Volkswagen T-Cross станет литровый трехцилиндровый двигатель мощностью 110 л.с.

