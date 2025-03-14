Следующий Volkswagen Golf получит ПО от Rivian

Стало известно, что новый Volkswagen Golf 9 поколения получит электрическую силовую установку и программное обеспечение от Rivian. Выход запланирован на 2028 год

Компания Volkswagen заключила соглашение с Rivian для создания интеллектуальной системы управления автомобилем. Отмечается, что сумма сделки составила 5,9 млрд долларов. Новое ПО будет базироваться на системе, которая используется в электропикапе R1T и внедорожнике R1S.

Однако дебют системы от Rivian ожидается на электрокаре ID. Every1, который поступит в продажу в 2027 году. По мнению руководства компании, данная модель станет своего рода испытательным полигоном для развития новой программной архитектуры, после этого она достанется и Golf.