У электромобиля Volkswagen ID.3 появится спортивная модификация

Выпускаемый с конца 2019 года ID.3 — первый серийный Volkswagen, изначально созданный как электромобиль, — обзаведется спортивной версией. Ее еще в октябре 2019-го анонсировал Франк Валш, сегодня по перспективному спортварианту ID.3 появилась новая информация.

Как пишет британское издание Autocar, на данный момент Volkswagen обсуждает спортивную модификацию ID.3 R. «Это то, на что мы смотрим. Мне нравится эта идея, но мы должны решить, готов ли рынок принять такую модель», — сказал Франк в новом интервью.

В 2019 году зарубежные коллеги утверждали, что спортивная модификация ID.3 R может получить полный привод, также появлялась информация, что такой версии присвоят индекс GTX. Но теперь руководство Volkswagen, кажется, изменило свои планы. «ID.3 может обзавестись полным приводом, но вряд ли он его получит в первом поколении. Модификации GTX не будет, но мы все еще должны утвердить вариант R с задним приводом», — добавил Франк Валш. Volkswagen ID.3 оснащен 200-сильным электромотором, приводящим в движение задние колеса. ID.3 R, по мнению зарубежных коллег, будет комплектоваться 300-сильным двигателем.