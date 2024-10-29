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29 окт 2024

В Германии заводы Volkswagen уйдут в простой из-за забастовок

В Германии заводы Volkswagen уйдут в простой из-за забастовок

Работники заводов Volkswagen готовятся к акции протеста на всех предприятиях в Германии. Причиной этому стали слухи о возможном закрытии трех заводов в стране, а не двух, как сообщалось ранее

Забастовки могут начаться уже в декабре этого года. Предполагается, что на первом этапе все сотрудники предприятий Volkswagen в Германии прекратят работу на определенный срок в течение дня, что приведет к простою заводов.

Компания готовится к серьезным переменам в ближайшее время. Сообщается, что некоторые аспекты реорганизации предприятий, прояснятся после публикации финансовых результатов за третий квартал этого года. Ожидается сокращение штата сотрудников на десятки тысяч человек, а также урезание зарплат до 10%.

При написании новости использовалась информация:
reuters

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