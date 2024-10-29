В Германии заводы Volkswagen уйдут в простой из-за забастовок

Работники заводов Volkswagen готовятся к акции протеста на всех предприятиях в Германии. Причиной этому стали слухи о возможном закрытии трех заводов в стране, а не двух, как сообщалось ранее

Забастовки могут начаться уже в декабре этого года. Предполагается, что на первом этапе все сотрудники предприятий Volkswagen в Германии прекратят работу на определенный срок в течение дня, что приведет к простою заводов.

Компания готовится к серьезным переменам в ближайшее время. Сообщается, что некоторые аспекты реорганизации предприятий, прояснятся после публикации финансовых результатов за третий квартал этого года. Ожидается сокращение штата сотрудников на десятки тысяч человек, а также урезание зарплат до 10%.