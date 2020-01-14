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14 янв 2020

В линейке Volkswagen появится очень большой кроссовер

В линейке Volkswagen появится очень большой кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

В техническом отношении автомобиль будет перекликаться с моделью Teramont, однако обгонит его по габаритам

Надо отметить, что в виде концепта  большой кроссовер Volkswagen дебютировал еще в апреле 2019-го, на автосалоне вШанхае. Теперь же появились патентные изображения серийной модели, имя товарного SUV неизвестно. Производство новинки наладят в Китае на заводе СП немецкого концерна и местной компании FAW, на «поднебесный» рынок паркетник должен выйти уже в этом году.

Интересно, что на патентных изображениях автомобиль почти полностью повторяет прототип. К слову, в основе кроссовера лежит платформа MQB, а моторы, как ожидается, перейдут с родственного Teramont – это бензиновые «турбочетверка» 2.0 и турбированный V6 2.5. У Терамонта первый двигатель выдает 186 или 220 л.с., второй – 299 л.с., оба сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой. 

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